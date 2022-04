Paris Saint-Germain e Marselha vencem e festa do 10.º título parisiense é adiada

O Paris Saint-Germain venceu hoje o Angers (3-0), mas viu adiada a conquista do 10.º título de campeão francês de futebol, por 'culpa' do triunfo do Marselha, que tinha de fazer pior do que os parisienses.

No desafio da 33.ª jornada, o emblema da capital gaulesa, com o internacional português Danilo Pereira de início, marcou por Kylian Mbappé, aos 28 minutos, Sergio Ramos, aos 45+2, e Marquinhos, aos 77, para quase 'carimbar' hoje a conquista do troféu, a cinco jornadas do final da Ligue 1. O lateral luso Nuno Mendes começou no banco de suplentes do PSG, tendo sido lançado no decorrer do segundo tempo.

Apesar deste desfecho, dificilmente a equipa comandada por Mauricio Pochettino não arrecadará oitavo título nos últimos 10 anos, sucedendo ao Lille como campeão francês e igualando o Saint-Étienne como recordista de troféus, ambos com 10, sendo que os 'verts' não vencem a competição desde 1981.

O PSG sabia que tinha de fazer melhor do que o perseguidor Marselha, que chegou a estar em desvantagem na receção ao Nantes em dois momentos, contudo, operou a reviravolta, com um tento de Amine Harit, aos 75 minutos.

Antes, na primeira parte, Andrei Girotto (26 minutos) abriu o ativo no Stade Vélodrome, Dimitri Payet (39 e 55), sempre da marca do castigo máximo, restabeleceu a igualdade por duas vezes, com Marcus Coco (41), em cima do tempo de descanso, a fazer o segundo dos visitantes.

Assim, o PSG soma 77 pontos na liderança, contra os 62 do Marselha, segundo colocado, quando faltam disputar 15 pontos.

Na luta por um lugar de acesso à Liga dos Campeões, o Estrasburgo (quarto), com golos de Habib Diallo (04) e Ludovic Ajorque (77), bateu em casa o Rennes (terceiro) por 2-1 e 'colou-se' precisamente aos visitantes no último lugar do pódio, com 56 pontos, os mesmos do quinto posicionado Mónaco.

Ainda com esperança de almejar os lugares europeus, o Lens (7.º, com 53) recebeu e bateu o Montpellier (11.º, com 42), por 2-0, com o primeiro tento da autoria do médio português David Costa, aos 37 minutos.

Após quatro jogos invicto, o Lyon (8.º, com 49), privado do lesionado Anthony Lopes, saiu derrotado por 2-1 do campo do Brest (12.º, com 42).

Mais cedo, o Mónaco recebeu e venceu o rival Nice (1-0) e ocupa o quinto lugar, por troca com o adversário de hoje, enquanto o português Renato Sanches marcou na derrota do Lille.

Com o extremo luso Gelson Martins em campo a partir do minuto 67, os monegascos fizeram o único tento na partida da jornada 33 no primeiro tempo, aos 32, pelos 'pés' do médio russo Aleksandr Golovin, suficiente para dar aos visitantes a quinta vitória seguida na prova.

O ainda detentor do título, Lille, sem vencer há quatro jogos, voltou a fracassar na Ligue 1, desta vez no campo do Reims, que inaugurou o marcador por Marshall Munetsi, aos 32 minutos, e garantiu o triunfo aos 90+2, graças a um golo do marroquino Yunis Abdelhamid, sendo que, pelo meio, o internacional português Renato Sanches empatou a partida, aos 57.

Os 'dogues', que alinharam ainda com José Fonte de início, prosseguem no nono posto, com 48 pontos, mais oito do que o Reims (13.º).

De resto, na luta pela permanência, o Clermont (17.º, com 32 pontos) venceu fora o Troyes (16.º, com 33) por 1-0, com Abdu Conté entre os titulares, e deixou a zona perigosa da tabela, na qual constam Saint-Étienne (18.º, com 31) e Bordéus (19.º, com 27), do defesa Ricardo Mangas, que hoje empataram a dois golos.

O lanterna-vermelha continua a ser o Metz (20.º, com 24), face ao desaire (1-0) na visita a Lorient, que marcou nos descontos por Dango Ouattara (90+4 minutos).