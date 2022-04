Mitos e verdades sobre o alisamento do cabelo

1º O alisamento pode ser feito em qualquer tipo de cabelo?

Verdade! Seja em cabelos já lisos com a finalidade de reduzir o frizz ou em cabelos crespos no intuito de mudar a textura dos fios, o alisamento capilar é democrático e pode ser feito em qualquer tipo de cabelo.

2°A progressiva muda a estrutura do cabelo?

Verdade! Por ser um método utilizado por quem quer uma transformação mais duradoura, esse tipo de alisamento modifica a estrutura capilar, retirando a aparência ondulada dos fios.

3°Após o alisamento, tenho que ficar 3 dias sem lavar o cabelo?

Mito! Uma vez que a selagem dos fios já foi feita com o calor da prancha, não é necessário esperar 3 dias para lavar, aliás a lavagem até é feita logo em seguida por alguns cabeleireiros para melhor finalizar o procedimento.

4°O alisamento faz o cabelo cair?

Mito! Quando o produto escolhido e a técnica são bem feitos não há queda dos fios.

5°A progressiva trata os fios?

Mito! Por mais que após a escova progressiva os cabelos fiquem mais macios e com menos frizz, essa técnica não tem a função de tratar os fios. O que acontece é que esse alisamento capilar sela o cabelo por fora, mas no caso dele estar danificado, o interior continuará igual.

6° Os cabelos alisados não precisam de tratamento?

Mito! Mesmo com os efeitos visíveis pós o alisamento capilar, é muito importante manter a rotina de cuidados com os fios, principalmente com produtos específicos para esse efeito.

7° Posso usar qualquer shampoo?

Não. Após um alisamento devemos com frequência hidratar os fios pelo menos 1 vez por semana, pois usar *qualquer* shampoo acaba por não hidratar os fios, dando assim um aspecto seco e desidratado aos fios.

8° As loiras podem fazer um alisamento?

Verdade. Existem produtos para todos os tipos de cabelos, o ideal é aconselhar-se com um especialista em alisamento para melhor indicar o produto e técnica usada.

9° Posso ir à praia apos o alisamento?

Verdade, desde de que após o mergulho passe sempre o cabelo por água doce para retirar o sal e deve sempre hidratá-lo em casa após a praia.

