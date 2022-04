Paris Saint-Germain assegura 10.º título de campeão francês de futebol

O Paris Saint-Germain assegurou hoje a conquista do 10.º título de campeão francês de futebol do seu historial, ao empatar 1-1 na receção ao Lens, em jogo da 34.ª jornada da liga gaulesa.

Com o internacional português Nuno Mendes de início, os parisienses marcaram por intermédio do argentino Lionel Messi, aos 68 minutos, mas Corentin Jean, aos 88, empatou para os visitantes.

Esta igualdade permite à formação comandada por Mauricio Pochettino 'carimbar' matematicamente a conquista do troféu, a quatro jornadas do final da Ligue 1, uma vez que passa somar 78 pontos, mais 16 do que o segundo classificado, o Marselha, que joga no domingo.

O PSG, que arrecadou o oitavo título nos últimos 10 anos, sucede ao Lille como campeão francês e iguala o Saint-Étienne como recordista de troféus, ambos com 10, sendo que os 'verts' não vencem a competição desde 1981.