Transavia inicia domingo voos entre Amesterdão e Ponta Delgada

A Transavia inicia domingo ligações entre Amesterdão e São Miguel, nos Açores, com um voo semanal entre os aeroportos de Schipol e o de Ponta Delgada, num total de 27 frequências, anunciou hoje a Associação de Turismo dos Açores.

Em comunicado a Associação de Turismo dos Açores (ATA) explica que a ligação semanal será feita aos domingos, entre o aeroporto de Schipol - Amesterdão e o de Ponta Delgada (São Miguel), numa "operação sazonal de Verão" que vai decorrer "de 24 de Abril a 23 de Outubro de 2022".

A ligação, segundo a ATA, será assegurada por "um Boeing 737-800 com 189 lugares" e com capacidade para transportar um total de "5.103 passageiros para a região".

"Esta é mais uma medida da Associação de Turismo dos Açores (ATA), em parceira a ANA Aeroportos, o Turismo de Portugal e o Governo dos Açores, no desenvolvimento e consolidação das acessibilidades aéreas ao arquipélago, sem as quais a retoma turística não seria possível para o destino", sublinha a Associação de Turismo dos Açores.

A ATA justifica "a forte aposta" nos Países Baixos por ser um mercado que está "em sexto no lugar no ranking dos mercados internacionais emissores de turistas para a Região Autónoma dos Açores" e que registou em 2019 um total de "93.768 dormidas".

"Com grande interesse e crescente procura por destinos de natureza, onde a sustentabilidade é o pilar de desenvolvimento do sector de viagens e lazer, o turista holandês encontra nos Açores o refúgio verde e azul tão procurado, sempre em segurança", lê-se no comunicado.

Para além da campanha de marketing conjunta que irá ser realizada com a Transvia Holanda, a ATA adianta que serão também desenvolvidas acções promocionais em parceria com os operadores turísticos do mercado holandês e campanhas de marketing directas on-line para o "aumento da notoriedade do destino Açores" naquele mercado.

Estas ações promocionais e novas rotas visam, segundo a ATA, "contribuir para o sucesso da retoma do sector" turístico nos Açores.