Transavia Holanda começa a operar nos Açores

No próximo domingo, 24 de Abril, começa a operar em Ponta Delgada uma nova companhia aérea, revelou hoje a ANA Aeroportos de Portugal em nota de imprensa. Trata-se da Transavia Holanda, do grupo Air France, com origem em Amesterdão.

A mesma nota informa que, para assinalar o momento, haverá uma recepção simbólica aos passageiros desse primeiro voo, que conta com vários elementos das entidades regionais, nomeadamente: o secretário regional do Turismo e Transportes, Mário Mota Borges, o presidente da Associação Turismo Açores (ATA), Carlos Morais e a secretária regional de Turismo, Berta Cabral. A ANA Aeroportos – VINCI Airports estará representada pelo director de Aeroporto, José Luis Alves.