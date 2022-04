Acções de formação dirigidas a 17 colaboradores do Mar e Pescas

A secretaria regional de Mar e Pescas, através da direção regional do Mar (DRMar), realiza hoje e amanhã, ações de formação destinadas a melhorar as competências e os conhecimentos dos funcionários das lotas e entrepostos frigoríficos da Região.

Numa pareceria que tem vindo a ser implementa nos últimos três anos, as duas direções regionais, a do Mar e a das Pescas, têm concretizando vários planos de formação, visando o melhoramento do manuseamento do pescado, as boas práticas ambientais, a higiene e segurança alimentar, fatores que, em última instância, são uma garantia para o consumidor final.

Participam nesta ação 17 trabalhadores das lotas e entrepostos frigoríficos do Funchal, Caniçal, Porto Santo e do posto de receção de pescado do Paul do Mar, sendo que alguns dos participantes seguem os trabalhos através de vídeo conferência.

Além dos objetivos já enunciados, os formandos estão a renovar os conhecimentos com vista à correta identificação das espécies de pescado e a reciclar conceitos, dado que a maioria dos colaboradores já detêm conhecimentos nestas matérias.

O programa desta terça-feira foi orientado pela diretora regional do Mar, Mafalda Freitas, e teve por base a identificação de peixes cartilagíneos. Para esta quarta-feira, Ricardo Sousa aborda a identificação de invertebrados (lapas e caramujos), e João Delgado a identificação de peixes ósseos.