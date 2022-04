Rui Barreto inaugura sede da Associação de Fado da Madeira

Em representação do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, o secretário regional da Economia, Rui Barreto, vai deslocar-se esta quarta-feira, 20 de Abril, à Estrada Comandante Camacho de Freitas, n.º 308, no Funchal, onde decorrerá, pelas 16h30, a cerimónia de inauguração da sede da AFM – Associação de Fado da Madeira.

Para além das intervenções públicas, está igualmente previsto um momento musical, com a interpretação de dois fados, um com a voz de Eugénia Maria e, outro, com a voz de Mariana Correia. Ambas serão acompanhadas à guitarra por Samuel Cabral e à viola de fado por Mário Nóbrega.

De referir que, neste momento, a AFM – Associação de Fado da Madeira tem à frente da sua direcção José Eduardo Figueira e a dirigir a Assembleia Geral José Fernandes Castro.