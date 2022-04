Escola dos Louros e CRIAMAR inauguram amanhã exposição de fotografia

A Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos dos Louros, no Funchal, e a CRIAMAR - Associação de Solidariedade Social para o Desenvolvimento e Apoio a Crianças e Jovens inauguram esta terça-feira, dia 18 de Abril, pelas 11 horas, a exposição de fotografia 'OURSPOT'.

Esta exposição fotográfica resulta do trabalho de quatro jovens daquele estabelecimento de ensino, que frequentam um programa de formação em diferentes áreas do conhecimento, no Polo de S. Gonçalo da CRIAMAR, como resultado de uma parceria institucional.

As fotografias expostas foram tiradas exclusivamente pelos jovens, em aulas de campo, segundo as aprendizagens obtidas, a que se seguiu a formação em edição de imagens.

São, conforme destaca uma nota da organização "fotos irreverentes e imprevistas", fruta da imaginação e criatividade destes jovens, que querem assim "surpreender a família, os professores, os colegas, os amigos e outras pessoas" que por ali passem.