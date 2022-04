Actividade económica volta a acelerar em Fevereiro e clima económico recua em Março

O indicador de actividade económica acelerou em Janeiro e Fevereiro, de forma mais acentuada no último mês, enquanto o indicador de clima económico diminuiu moderadamente em Março, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com a Síntese Económica de Conjuntura do INE, "o indicador de atividade económica, que sintetiza um conjunto de indicadores quantitativos que reflectem a evolução da economia, acelerou em Janeiro e Fevereiro, de forma mais acentuada no último mês, após ter desacelerado em dezembro".

Este indicador registou uma variação homóloga de 7,5% em Fevereiro, face aos 5,1% de Janeiro.

"Esta evolução reflecte em parte um efeito de base, dado que em Janeiro e Fevereiro de 2021 estiveram em vigor várias medidas adicionais de combate à pandemia de covid-19, impondo restrições à atividade económica", explica o instituto estatístico.

Segundo o INE, "os indicadores de curto prazo (ICP) relativos à actividade económica na perspectiva da produção, disponíveis para Fevereiro, continuam a apontar para elevados crescimentos em termos nominais, mais intensos do que os observados em Janeiro, reflectindo aumentos pronunciados dos deflatores implícitos".

"Em termos reais verificou-se um aumento na construção e uma diminuição na indústria. Comparando com Fevereiro de 2020, apenas o índice de produção na indústria apresentou um nível inferior, com os índices de volume de negócios na indústria e nos serviços, assim como o índice de produção na construção a registarem níveis superiores", precisa.

Quanto ao indicador de clima económico, que sintetiza os saldos de respostas extremas das questões relativas aos inquéritos qualitativos às empresas, "diminuiu moderadamente em março, após ter atingindo no mês anterior um nível idêntico ao observado em Fevereiro de 2020 e de ter apresentado um comportamento irregular entre Julho e Janeiro".

Em Março, o indicador de clima económico situou-se nos 2,1%, após 2,5% em Fevereiro.