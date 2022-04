Reflexões em tempo de Páscoa

Hoje, os cristãos comemoram a Páscoa. Cristo veio ao Mundo para dar-nos a esperança de um Mundo melhor. E Cristo muda aqueles que estão disponíveis para ouvi-Lo.

Muitas vezes, dei por mim a questionar-me enquanto ouvia as escrituras da Semana Santa: E se os Homens tivessem decidido de outra forma? Como o Mundo teria sido tão diferente. Mas tudo foi como tinha de ser.

A Bíblia tem este condão de nos fazer pensar. Tudo o que aconteceu no passado – a corrupção, os jogos de poder, as maldades e a inveja continuam atuais.

Como cristã, fiquei chocada com a notícia desta semana de que a imagem de Nossa Senhora de Fátima foi destruída pelas tropas russas quando o seminário da Igreja Católica de Vorzel, perto de Kiev, foi vandalizado. Possuídos pelo mal, como poderiam respeitar a imagem da mãe de Deus que dá fé? Destroem tudo e não interessa se é um hospital, habitações, teatros ou edifícios governamentais. Matam civis, fazem valas comuns e violam mulheres e jovens. Sem dúvida alguma, há que julgar todos os responsáveis por estas ordens de destruição massiva.

Quando tão orgulhosamente se defendia o projeto europeu como grande âncora da paz, muitos gozavam e consideravam a guerra como coisa do passado, eis que o vento da maldade destruidor, sem piedade, de uma população e de um país arrepia-nos a alma e lembra-nos que a paz tem de ser um objetivo permanente.

Respeito todas as religiões, mas não posso respeitar o chefe da Igreja Ortodoxa Russa, quando sistematicamente mostra apoio à invasão contra a Ucrânia pelo simples facto que se vendeu a Putin.

Por cá, há que lembrar que no passado dia 14 de fevereiro, os dois eurodeputados do Bloco de Esquerda abstiveram-se na votação à atribuição, pela UE, de uma ajuda financeira de 1,2 mil milhões de euros à Ucrânia, e que os eurodeputados do PCP votaram contra. O Bloco de Esquerda e o PCP devem-nos uma explicação do porquê desta decisão. Será que estes partidos recebem financiamento externo da Rússia? As atitudes ficam com quem as pratica e, ou muito me engano, ou pagarão muito caro por isto.

Da mesma forma, há que lembrar o escândalo da divulgação de dados de ativistas à embaixada russa, em 2019, pela Câmara Municipal de Lisboa, quando era Presidente Fernando Medina. A gravidade deste ato juntamente com alguns escândalos de má gestão financeira de algumas juntas de freguesia de Lisboa deram uma derrota ao PS nas últimas autárquicas na capital. Esta mancha no seu currículo político jamais será apagada. Medina será o calcanhar de Aquiles neste governo de Costa.

Mas é justamente nisto que o Partido Socialista consegue surpreender-me. Goste-se ou não de Costa, ele é inteligente e deitou a mão aos seus. Foi a Medina e foi também a Paulo Cafôfo. Enquanto o PSD tem historial de perseguição aos seus militantes e apoiantes, o PS apresenta-se com esta postura de agregação e de inclusão de pessoas. De referir que pelo PSD-Madeira só Correia de Jesus foi Secretário de Estado do Governo da República. Foi Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares no primeiro governo de Cavaco Silva e Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas no seu segundo governo.

E se Paulo Cafôfo tivesse sido Presidente do Governo Regional da Madeira, tendo Costa como Primeiro-Ministro e Elisa Ferreira como Comissária Europeia da Coesão e Reformas, como estaria a nossa Região hoje? Nunca saberemos. A decisão como comunidade foi o que foi.

Por cá, começou a “guerra das audiências”. Até a criação de uma nova paragem de autocarros dá direito a notícia e presença do Presidente de Câmara Pedro Calado com o seu Vereador Bruno Pereira e o Presidente de Junta de Freguesia de São Gonçalo. Fez-me lembrar a passagem na Bíblia de que os senhores do templo faziam tocar campainhas sempre que davam moedas aos pobres para que todos vissem a sua “nobre ação”.

Apenas um pequeno pormenor que convém esclarecer - a Carreira 47 - São João Latrão serve a freguesia de Santa Maria Maior antes de chegar a São Gonçalo. Se o objetivo era dar a conhecer uma facilidade dada à população, faltou o Presidente de Junta de Santa Maria Maior na “foto oficial”. Caso para perguntar - Pedro Calado é o Presidente de Câmara de todos os funchalenses, ou será que governa o Funchal de acordo com a cor política?

É Páscoa. Deixo uma palavra de alento a todos os que nestes dias perderam familiares. Cristo mostrou-nos que há ressurreição após a morte. E se este Mundo não é melhor é porque os Homens não querem.