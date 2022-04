BE-M desenvolve roteiro autárquico nas freguesias da Madeira

O Bloco de Esquerda - Madeira, no âmbito do seu núcleo autárquico, irá desenvolver, nos próximos meses, um roteiro autárquico por todas as freguesias do arquipélago da Madeira.

O objectivo será percorrer todas as freguesias dos diferentes concelhos para um contacto mais próximo com todos os madeirenses e porto-santenses, com o intuito de auscultar os seus problemas e preocupações.

Ontem, o BE-M esteve, na freguesia de Santa Maria Maior, mais precisamente na Zona Velha, onde ouviu várias queixas e preocupações quer de comerciantes, quer de moradores. Destaque para "as questões de segurança em várias artérias, nomeadamente nos arredores do Mercado dos Lavradores, sobretudo devido aos problemas de droga, mas também devido à existência de diversos prédios abandonados e com visível risco para os transeuntes e para quem trabalha nos restaurantes próximos".

"Há ruas a morrer e a serem abandonadas por lojistas e moradores. É urgente mais policiamento para travar o consumo de substâncias proibidas à frente de toda a gente, muito próximo de uma das maiores escolas secundárias da Região. É urgente mais e melhor limpeza de ruas e das próprias fachadas dos prédios, que se vão degradando", sublinha.

Dessa acção, resultou a apresentação de algumas denúncias e propostas que os 'bloquistas' irão levar à próxima Assembleia de Freguesia.