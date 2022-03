Segunda etapa do Atlântico Padel Tour - 'parte cinco...'

A segunda etapa do Atlântico Padel Tour caminha para as grandes decisões, no que concerne às lutas pelos lugares cimeiros nos mais diversos níveis.

Hoie, a partir das 18 horas, cumpre-se o quinto dia desta segunda, de seis etapas, que compõem este circuito regional de padel, evento organizado pelo DIÁRIO de Notícias e Padel Nuestro Madeira, contando como sponsor principal a empresa 'An Island Apart'.

De referir que a partir desta quinta-feira começa-se a jogar as rondas decisivas nos diferentes níveis, com a competição a centrar-se na fase a eliminar, onde estarão as melhores duplas provenientes da fase de grupos.

Esta segunda etapa conta com um recorde de inscritos, num total de 126 duplas (252 atletas) com destaque para a estreia do escalão júnior.