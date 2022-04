Turquia afirma ter "neutralizado" 26 combatentes curdos no Iraque

A Turquia afirmou hoje que aumentou para 26 o número dos guerrilheiros curdos "neutralizados" - termo utilizado para os combatentes mortos, feridos ou capturados - pelo Exército turco na ofensiva lançada no domingo no norte do Iraque.

"A operação 'Garra Cerrada', que decorre no norte do Iraque, continua com sucesso e conforme o planeado. O número de terroristas neutralizados subiu para 26", disse o Ministério da Defesa turco, num comunicado publicado na rede social Twitter.

A nova ofensiva turca começou à meia-noite de domingo com um ataque aéreo que, segundo as fontes turcas, atingiu abrigos, depósitos de munição e bastiões do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK).

A região também foi atacada com fogo de artilharia antes da entrada de comandos militares.

O ministério turco anunciou na segunda-feira o lançamento da ofensiva com o objetivo de prevenir ataques terroristas contra a Turquia e "garantir a segurança" das fronteiras turcas. O comunicado do ministério também indicava que 19 supostos "terroristas" já tinham sido "neutralizados" e quatro soldados turcos tinham ficado feridos.

Horas depois, o Ministério da Defesa turco informou que um primeiro-tenente morreu depois de ficar ferido numa explosão na zona de combate.

Há mais de uma década que a Turquia realiza ataques aéreos e incursões terrestres ocasionais no norte do Iraque, onde o PKK tem a sua base.

Desde maio de 2019, o Exército turco mantém uma presença contínua de comandos especiais na faixa de fronteira e os confrontos com os curdos são frequentes.

De acordo com o Conselho Militar Siríaco, as tropas turcas lançaram na Síria, na segunda-feira, uma campanha "intensa" de ataques contra diferentes áreas controladas pela aliança armada liderada pelos curdos das Forças Democráticas da Síria (FDS) na província síria de Al-Hasaka, no nordeste do país.

"A ocupação turca usa indiscriminadamente artilharia, lançadores e morteiros, com intenso voo de 'drones' (veículos aéreos não tripulados)", disse o porta-voz do Conselho Militar Siríaco, Matay Hanna, na segunda-feira.

Até ao momento não há confirmação oficial desta ofensiva da Turquia.

O PKK iniciou a luta armada contra a Turquia em 1984, exigindo inicialmente um Estado independente no sudeste do país. Em 2013 renunciou oficialmente a esse objetivo e participou em negociações de paz, que foram abandonadas em 2015.