PSD-M afirma que Programa de Governo está “aquém das necessidades”

Sérgio Marques, deputado do PSD-M, esteve hoje, junto à Universidade da Madeira, para abordar o Programa de Governo que, para os próximos anos, não dá resposta “àquele que é o estado de estagnação em que o País se encontra e à sua incapacidade para crescer economicamente, criar riqueza e gerar emprego”.

Apesar de já ter sido aprovado na Assembleia da República, o deputado, acredita que é um programa que está “aquém das atuais necessidades”.

“Fomos ultrapassados pela Polónia e pela Hungria, estamos num processo continuado de queda para a cauda da Europa, já estamos em 21º lugar e temos poucos Países atrás de nós, sendo este, em nosso entender, um caminho insustentável”, disse Sérgio Marques.

Em nota de imprensa afirma que Portugal “não pode ter melhores salários, não pode ter melhores pensões, não pode ter melhores serviços públicos nem pode evitar o risco de pobreza, além de não baixar imposto”.

Lamentando a “falta de visão” do Governo da República, o deputado do PSD-Madeira, relativamente a este assunto, disse que este deveria ser um assunto priorizado no Programa de Governo.

“Falta vontade e falta capacidade para responder com coragem política a este grande problema”, disse.