Aviso de vento muito forte até às 6 horas desta terça-feira

A Capitania do Porto do Funchal informou que recebeu do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a situação geral do estado do tempo para a orla marítima, até às 6 horas de amanhã, terça-feira.

O vento (NE) estará muito fresco a forte e, por vezes, muito forte junto à ilha da Madeira.

Relativamente à ondulação na costa norte, as ondas (NE) estarão entre os 2,5 a 3 metros, aumentando gradualmente para a 3 a 3,5 metros.

Na costa sul as ondas, quadrante leste, vão estar com 1 metro.

A Capitania do Funchal recomenda aos proprietários e armadores de embarcações a adoptarem as devidas precauções.

O IPMA colocou as costas norte e sul da Madeira sob aviso amarelo devido às previsões de vento forte de nordeste com rajadas até os 70 quilómetros horários nos extremos leste e oeste da ilha, até às 12:00 horas de terça-feira.