São Roque do Faial promove jogo do pião e caça aos ovos para assinalar a Páscoa

Com o objectivo de manter a tradição e celebrar a Páscoa, a Junta de Freguesia de São Roque do Faial, em colaboração com a Casa do Povo local, vai promover esta sexta-feira, 15 de Abril, entre as 17 e as 20 horas, o jogo do pião e uma caça aos ovos.

As actividades vão decorrer no largo da Junta de Freguesia, onde a instituição convida os jovens a experimentar "um dos jogos tradicionais da época", dando espaço à população para "treinar e se divertir com o jogo do pião".

Para os mais novos (crianças até aos 7 anos) haverá uma caça aos ovos de Páscoa nas Instalações da Casa do Povo de São Roque do Faial. Após a descoberta de todos os tesouros, os mesmos serão repartidos entre os participantes. No final das actividades haverá um convívio com algumas das iguarias da época.