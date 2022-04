Madeira aceitou 383 pedidos de protecção de cidadãos ucranianos

A Madeira aceitou 383 pedidos de protecção internacional de pessoas que fugiram da guerra da Ucrânia, até ao dia 13 de Abril, segundo a última actualização feita pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Os ucranianos que estão na RAM correspondem a 182 mulheres (47,5%), 123 crianças (32,1%) e 78 homens (20,4%).

O balanço semanal da operação 'SOS Ucrânia', hoje divulgado, dá também conta de que até ao momento 356 pessoas já foram atendidas no balcão 30 da Loja do Cidadão, número correspondente a 147 famílias.

Entre os cidadãos atendidos no Balcão 30, registam-se as seguintes situações: 84 crianças pretendem ser integradas em escolas da Região, sendo que 34 crianças já o estão e outras serão integradas no 3.º período, após a interrupção lectiva da Páscoa.

Quanto à população adulta, há 74 pessoas foram encaminhadas para os Serviços de Saúde, pois tomam medicação ou têm doenças crónicas. Há ainda 168 pessoas que pretendem trabalhar.

66 famílias voluntariam-se para receber refugiados

São já 66 famílias madeirenses que, de forma voluntária, manifestaram disponibilidade para receber cidadãos ucranianos nas suas casas. Machico é o único concelho que não regista qualquer casa disponibilizada.

De acordo com os dados facultados pela Secretaria Regional da Inclusão Social e Cidadania, há 32 famílias que já estão alojadas em casas de famílias voluntárias, num total de 74 pessoas. Permanecem no Centro de Juventude do Pico dos Barcelos quatro famílias, num total de sete pessoas.

Quanto ao apoio à alimentação, 54 famílias - num total de 126 pessoas - receberam comida através do Instituto de Segurança Social da Madeira.

Relativamente ao emprego, 117 empresas manifestaram interesse em acolher cidadãos ucranianos através do Instituto de Emprego (IEM), com o apoio da ACIF, que correspondem a 153 ofertas de emprego. Apesar do interesse, apenas 32 inscrições para emprego de cidadãos ucranianos foram formalizadas, originando 19 apresentações a ofertas de trabalho.

Há ainda 92 cidadãos ucranianos a frequentar aulas de português – cinco turmas já completas e iniciadas com a Academia de Formação da ACAPORAMA (Associação de Casas do Povo da RAM), numa iniciativa solidária desta instituição. Já existem outras entidades disponíveis para dar formação gratuita em Português, em formato on-line, a cidadãos ucranianos.