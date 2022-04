Mau tempo causa 23 feridos no Texas e previsões de tornados mantêm-se

Vinte e três pessoas ficaram feridas, uma com gravidade, na sequência de tornados que varreram o centro do Texas e que pertencem a um sistema de tempestade que deve gerar hoje mais eventos semelhantes e ventos fortes.

O mau tempo causou danos generalizados esta terça-feira em Salado, cerca de 80 quilómetros a norte de Austin.

Segundo uma autoridade do condado de Bell, 23 pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, sendo que 12 dos feridos foram transportados para o hospital.

"Pouco restou. Grandes árvores foram arrancadas, prédios ficaram reduzidos a escombros, linhas de energia e postes de energia estão espalhados por todo o lado", acrescentou, citado pela agência Associated Press (AP).

Fotos divulgadas nas redes sociais mostravam granizo do tamanho de laranjas, na sequência desta tempestade.

Tornados também foram reportados esta terça-feira em Iowa, embora sem relatos de feridos com gravidade.

Em Linclon, Nebrasca, fortes rajadas de vento derrubaram galhos de árvores e causaram alguns danos em telhados.

Um possível tornado também causou danos na pequena cidade de Taopi, no sul de Minnesota, perto da fronteira com Iowa.

O xerife do condado de Mower, Minnesota, Steve Sandvik, realçou que as organizações de socorro começaram a receber chamadas de moradores presos nas suas casas danificadas pouco depois de uma sirene de alerta de tornado soar às 22h30 [04:30 em Lisboa] de terça-feira, sem terem sido assinalados feridos graves.

Estão previstos mais tornados para esta quarta-feira em partes do centro-sul e no vale do rio Mississippi, adiantou o Centro de Previsão de Tempestades norte-americano.

Ventos com força de furacão, tornados intensos e grandes quedas de granizo podem ocorrer no Arkansas, Illinois, Tennessee, Missouri, Kentucky, Mississippi, Indiana, Louisiana e Alabama, disseram meteorologistas.

Little Rock, Arkansas, e Memphis, Tennessee, estão entre as cidades que podem ser mais afetadas, realçou a mesma fonte.

Em outras regiões dos Estados Unidos, locais públicos em Dakota do Norte, como escolas, serviços governamentais ou estatais continuam fechados esta quarta-feira devido à queda de neve que atinge aquele Estado.

Um alerta de neve, emitido pelo Serviço Nacional de Meteorologia, irá permanecer em vigor até quinta-feira para a maior parte do oeste e centro de Dakota do Norte, onde é esperado até 60 centímetros de neve.