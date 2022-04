Governo mantém previsão de injetar até 990 milhões de euros na TAP

OE2022: Governo mantém previsão de injetar até 990 ME na TAP

Redação, 13 abr 2022 (Lusa) -- O Governo mantém a previsão de injetar este ano até 990 milhões de euros na TAP, esclareceu o ministro das Finanças, Fernando Medina, na conferência de imprensa de apresentação do Orçamento do Estado de 2022 (OE2022).

Questionado sobre a existência, no documento, de dois valores para a injeção na TAP em 2022, de 990 milhões de euros e de 600 milhões de euros, o governante indicou que este último montante "é o valor em contas nacionais, porque há uma parte deste valor que já foi contabilizado no défice e não será de novo contabilizado no défice".

"O que este orçamento prevê é o pagamento do compromisso do plano de reestruturação que, aliás, está a fazer o seu caminho, e continuaremos através desta transferência a fazer o caminho da reestruturação da TAP", garantiu.

A TAP teve um prejuízo de quase 1.600 milhões de euros no ano passado, apesar do aumento do número de passageiros transportados e das receitas relativamente ao ano anterior, segundo comunicou a empresa, esta segunda-feira.

Na informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a transportadora aérea nacional explica que registou custos não recorrentes de 1.024,9 milhões -- por exemplo, com o encerramento das operações de manutenção no Brasil -- que tiveram impacto nos resultados.

No relatório que acompanha o OE2022, o Governo sublinhou que "a TAP tem tido um papel fundamental na economia portuguesa, promovendo a sua internacionalização, seja pela sua atividade como transportadora de bens e serviços -- tendo em 2019 transportado cerca de 4 milhões de turistas não residentes com estadia em Portugal cujo valor de gastos estimado se situa entre os 1,3 e os 1,6 mil milhões de euros --, seja pela prestação de serviços de manutenção e engenharia (de qualidade reconhecida a nível mundial), tendo, em 2019, gerado um impacto na economia de cerca de 2,5 mil milhões de euros e de 1,1 mil milhões de euros em termos de finanças públicas".

Além disso, destacou, "era responsável por 1 a 1,2% do PIB nacional, contribuindo também para o equilíbrio da balança comercial nacional, com 2,6 mil milhões de euros em exportações, e evitando 700 milhões de euros em importações (valor das passagens adquiridas à TAP por residentes), o que representava cerca de 3% do total das exportações de bens e serviços nacionais".

A TAP "contribui ainda para a economia nacional ao comprar anualmente mais de mil milhões de euros de bens e serviços a mais de 1.300 fornecedores nacionais, ligados à presença do 'hub' da TAP em Portugal, dinamizando a atividade económica e o emprego", salientou.

O ministro das Finanças entregou hoje, no parlamento, a proposta de OE2022, a primeira do terceiro executivo liderado por António Costa e que é suportado por uma maioria absoluta do PS na Assembleia da República.

O OE2022 vai ser votado na generalidade dia 28 e 29 de abril, num processo que culminará na votação final global em 27 de maio, decidiu hoje a conferência de líderes.