Governo mantém objectivo do défice de 1,9% do PIB

O Governo mantém a previsão de um défice de 1,9% do Produto Interno Bruto (PIB) para este ano, de acordo com a proposta do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022).

Segundo a proposta do OE2022, entregue hoje no parlamento, o executivo prevê que o défice orçamental caia dos 2,8% do PIB registado em 2021 para 1,9% do PIB este ano, uma revisão em baixa face aos 3,2%, previstos em outubro, mas mantém a meta inscrita no Programa de Estabilidade 2022-2026.

A proposta do OE2022 foi entregue hoje pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, no parlamento