Sete comissões para deputados do PS-Madeira

Depois de se conhecer qual a distribuição das comissões dos deputados do PSD pela Madeira à Assembleia da República, também já se sabe que quais as pastas que os três parlamentares socialistas, Carlos Pereira, José Miguel Iglésias e Marta Freitas, irão ter. Ao todo serão sete 'pastas' em lugares efectivos e suplentes. Menos quatro se quiser comparar com os deputados do PSD-M.

Carlos Pereira assume como efectivo duas comissões: a Comissão de Orçamento e Finanças e Economia e Obras Públicas. Enquanto suplente o deputado está colocado na 14.ª Comissão, que dá pelo nome de Transparência e Estatuto dos Deputados. Mas a juntar a este trabalho é vice-presidente da bancada socialista, o que lhe garante outro estatuto dentro do hemiciclo.

Já José Miguel Iglésias terá assento efectivo na Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas e também na Comissão de Assuntos Europeus. Como suplente pertence à Comissão de Orçamento e Finanças

Quanto a Marta Freitas, será efectiva na Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão e suplente na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias tal como será suplente na Comissão de Agricultura e Pescas.