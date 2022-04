Blinken diz que Rússia poderá utilizar "agentes químicos" em Mariupol

Os Estados Unidos referiram-se hoje a "informações credíveis" sobre a possibilidade de a Rússia utilizar "agentes químicos" na sua ofensiva para conquistar a cidade ucraniana de Mariupol, no leste do país.

Segundo o chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, "as forças russas poderão utilizar diversos agentes antimotim, designadamente gás lacrimogéneo misturado com agentes químicos" contra os "combatentes e civis ucranianos no âmbito da sua agressiva campanha para controlar Mariupol".

"Partilhamos estas informações com a Ucrânia" e "estamos em contacto direto com os nossos parceiros para determinar o que se passa atualmente, é um verdadeiro assunto de preocupação", declarou aos 'media', apesar de referir não estar em condições "de confirmar" as recentes acusações de que as forças russas já utilizaram armas químicas em Mariupol.

"É uma inquietação que tínhamos mesmo antes do início da agressão" da Rússia contra a Ucrânia, referiu.

"Alertei sobre a possibilidade de um recurso a este tipo de armas. E é algo que seguimos de muito, muito perto", insistiu o secretário de Estado norte-americano.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou quase dois mil civis, segundo dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

A guerra causou a fuga de mais de 11 milhões de pessoas, mais de 4,6 milhões das quais para os países vizinhos.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.