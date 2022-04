Medina apresenta proposta orçamental esta quarta-feira

A conferência de imprensa de apresentação da proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) irá decorrer esta quarta-feira, 13 de Abril, às 14:30, informou hoje o gabinete do ministro das Finanças, Fernando Medina.

A proposta do OE2022 foi aprovada hoje em Conselho de Ministros e será a primeira defendida por Fernando Medina, ainda que seja baseada na proposta desenhada pelo seu antecessor, João Leão.

As linhas gerais da proposta foram apresentadas na segunda-feira aos partidos com representação parlamentar (PS, PSD, Chega, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda e PCP) e aos deputados únicos do PAN e Livre pelos ministros das Finanças, Fernando Medina, e Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes.

A proposta do OE2022 é entregue seis meses depois da primeira proposta ter sido chumbada, em 27 de outubro do ano passado, com os votos contra do PSD, BE, PCP, CDS-PP, PEV, Chega e IL.