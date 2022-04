Aguaceiros fracos e vento esta terça-feira na Madeira

De acordo com o Instituto Português do Mar a da Atmosfera, a Madeira terá hoje aguaceiros fracos, em especial nas vertentes Norte e terras altas.

O vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) de Noroeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas e rodando para Norte no final do dia.

Está prevista uma pequena subida da temperatura máxima, que será de 21 graus. A mínima será de 16 graus.

Na costa Norte as ondas serão de Noroeste com 4 a 5 metros, diminuindo gradualmente para 3 a 3,5 metros a partir da tarde. Na costa Sul as ondas serão de Oeste/Sudoeste com 2,5 a 3,5 metros, diminuindo gradualmente para 1 a 2 metros.

A temperatura da água do mar será de 17/18 graus.