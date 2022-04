Voleibol consagra os novos campeões da Madeira

Chegou ao fim os Campeonatos da Madeira de voleibol dos escalões de formação, encontrando-se já definidos os Campeões Regionais da época 2021/2022.

Na luta pelo título (Minis, iniciados, juvenis e juniores) o GD Estreito veio a estar em destaque ao festejar o título por três ocasiões, o Clube Escola da Levada conquistou dois campeonatos, enquanto o Marítimo veio a erguer o outro troféu em disputa.

O escalão de Minis masculinos foi a grande novidade desta época, uma vez que não tem sido possível organizar competição para este grupo etário. Participaram quatro equipas, duas do GD Estreito, o CS Marítimo e a ADC São João, sendo que a formação do GD Estreito veio a sagrar-se campeão da Madeira.

Nos Minis femininos, participaram 18 equipas no Campeonato Regional dos seguintes clubes GD Estreito, CS Madeira, CE Levada, AD Machico, ACD São João e CDEBS Santa Cruz. O Campeão voltou a ser a formação do GD Estreito.

Nos iniciados femininos, o campeonato regional contou com a participação de 9 equipas, distribuídas pelos seguintes clubes: CE Levada, CS Madeira, GD Estreito, AD Machico e CS Marítimo. O Campeão Regional foi o GD Estreito ‘A’.

Nos juvenis femininos participaram na competição 6 equipas (CE Levada, CS Marítimo, ACD São João, CDEBS Santa Cruz, AD Machico e CS Madeira). O Campeão Regional foi o CE Levada.

No escalão de juvenis masculinos, participaram as equipas da AD Machico e do CS Marítimo, que competiram entre si, tendo a equipa verde-rubra conquistado o Campeonato Regional.

Nas juniores femininos participaram 6 equipas dos seguinte clubes: ACD São João, AD Machico, CE Levada e CDEBS Santa Cruz. O Campeão Regional foi o CE Levada.

Os escalões de seniores, femininos e masculinos, continuam a competir no Campeonato Regional, faltando três jornadas para o final da prova.