Israel impõe restrições de movimentação no norte da Cisjordânia ocupada

As autoridades israelitas impuseram restrições de movimentação na área de Jenin, norte da Cisjordânia ocupada, enquanto continuam operações de detenção na zona, de onde provinham os dois autores dos últimos ataques com vítimas mortais cometidos em Israel.

O COGAT, organismo militar israelita que gere assuntos civis e administrativos nos territórios palestinianos ocupados, anunciou esta noite "o encerramento completo da circulação de peões e veículos de e para Jenin", através dos controlos militares da área.

Também vedou o acesso a Israel a comerciantes e empresários da zona com autorização de entrada e suspendeu as 5.000 autorizações concedidas a palestinianos da área para visitarem familiares que vivem em território israelita.

Por outro lado, o COGAT continuará a permitir o movimento de trabalhadores palestinianos empregados em Israel, assim como "outras rotinas civis, enquanto se intensificam os controlos nas zonas de atravessamento".

As medidas acontecem no meio de uma escalada da tensão na região, após quatro ataques em Israel em pouco mais de duas semanas, que se saldaram em 14 mortes.

Os últimos ataques -- o de Telavive na quinta-feira e outro na cidade de Bnei Brak na semana anterior - foram cometidos por palestinianos da área de Jenin, na Cisjordânia, após o que as forças israelitas realizaram amplas operações de detenção nesta zona.

No sábado, uma entrada do exército israelita no campo de refugiados de Jenin desencadeou confrontos armados com grupos locais e resultou na morte de um palestiniano do braço armado da Jihad Islâmica.

Hoje de manhã, o exército israelita realizou uma "extensa operação antiterrorista" na localidad de Yabad, perto de Jenin, de donde era o atacante que a 29 de março matou cinco personas en Bnei Brak.

"Forças especiais detiveram oito suspeitos de envolvimento em atividades terroristas e confiscaram armas ilegais", informou um porta-voz militar, em comunicado.

Por sua vez, o Ministério da Saúde palestiniano anunciou hoje uma dezena de feridos durante as incursões das forças israelitas, tanto em Jenin como noutros locais da Cisjordânia.

O governador palestiniano da província de Jenin, Akram Rajoub, condenou as restrições de movimitação por parte de Israel sobre a área e considerou-as "um castigo sobre toda Jenim".

Israel controla as fronteiras palestinianas desde a Guerra dos Seis Dias de 1967, quando ocupou os territórios de Jerusalém Este, Cisjordânia e Gaza.