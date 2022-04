Assembleia Legislativa da Madeira adere à campanha Laço Azul

É em defesa dos direitos da criança que a Assembleia Legislativa da Madeira se associa à campanha nacional do Laço Azul, promovida, no Funchal, pela CPCJ - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Por isso, a partir desta noite, o edifício irá acender-se na cor azul até ao último dia deste mês.

De acordo com nota enviada à comunicação social, o objectivo desta iniciativa, "que tem contado com o apoio do parlamento madeirense, é sensibilizar a sociedade para a importância de actuar, em todas as frentes, no sentido de prevenir e pôr término a situações de abuso e negligência na infância e na juventude".

O slogan deste ano é: 'Serei o que me deres… Que seja amor', numa campanha que volta a reforçar que “prevenir e proteger é da responsabilidade de todos nós”.

"Recorde-se que a Assembleia Legislativa da Madeira tem surgido iluminada em diversas ocasiões simbólicas, representando a sua solidariedade para com inúmeras nobres causas, de que são exemplo as campanhas do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, a Hora do Planeta ou, mais recentemente, o movimento em prol da paz na Ucrânia", refere a mesma nota.