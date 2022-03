Electricidade supera pela primeira vez os 500 euros/MWh no mercado ibérico

O preço médio da eletricidade no mercado grossista ibérico, para esta terça-feira, subiu 23%, em relação ao de ontem, e vai superar pela primeira vez na história os 500 euros por megawatt-hora (MWh).

De acordo com os dados do Operador do Mercado Ibérico de Eletricidade (OMIE), o preço da eletricidade, que já se encontrava ontem no seu máximo histórico, vai atingir hoje os 544,98 euros/MWh.

No entanto, há uma diferença de cerca de dois euros entre o preço médio de Espanha e o de Portugal, onde a eletricidade será comprada, esta terça-feira, a 542,72 euros/MWh, quando os dois países partilham o mesmo mercado grossista e o preço médio da eletricidade é habitualmente igual.

Questionada pela Lusa, a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) esclareceu que "essa diferença ocorre porque se registou uma hora em que se esgotou toda a capacidade de interligação -- neste caso, no sentido exportador de Portugal para Espanha -- com a consequente separação de mercado e de preço".

"Sendo, nessa hora, os preços em Portugal mais baratos que em Espanha, o fluxo de energia é no sentido de exportação de Portugal para Espanha. A separação dos mercados com a consequente diferenciação de preços ocorre por se ter atingido a capacidade máxima de exportação", explica o regulador do setor.

Por faixas horárias, o preço mais alto será registado entre as 18:00 e as 19:00 (mais uma hora me Espanha), atingindo os 700 euros/MWh, ao passo que o mínimo será de 424,88 euros/MWh entre as 02:00 e as 03:00.

Desta forma, o preço de hoje será o mais caro da história, ultrapassando o 'recorde' de hoje, de 442,54 euros/MWh, que, por seu turno, tinha ultrapassado os 383,67 euros/MWh registados em 23 de dezembro.

O conflito militar entre a Rússia e a Ucrânia pode causar uma subida ainda maior nos preços da energia nas próximas semanas, especialmente no caso do gás natural, devido ao risco de diminuição das importações russas para a Europa, devido a sanções impostas pela União Europeia.