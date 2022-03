XII Assembleia do Renovamento Carismático Católico decorre a 27 de Março

A XII Assembleia do Renovamento Carismático Católico, promovida pela Equipa Diocesana do Renovamento Carismático Católico (RCC) da Diocese do Funchal, terá lugar no Centro de Congressos da Madeira a 27 de Março.

A iniciativa terá como tema central a palavra de Deus, mais precisamente, Lucas, 1,38, 'Faça-se em mim segundo a Vossa Palavra'.

Segundo informa a coordenadora do RCC na Região, Maria da Paz Carvalho, os oradores convidados são sacerdotes da Diocese do Funchal que, desta vez, terão um papel activo na dinamização dos trabalhos. Assim, os oradores convidados são o Padre Alberto Vicente, da Paróquia de Santo António da Serra, o Padre Paulo Sérgio Silva, Paróquia de Santa Cecília, o Cónego Manuel Ramos, Paróquia de Machico, e o Cónego Marcos Pinto, Paróquia do Carmo, este último com a tarefa de orientar a adoração ao Santíssimo Sacramento, um dos pontos altos da Assembleia do RCC. Pelas 17 horas, o Bispo da Diocese do Funchal, D. Nuno Brás, preside à celebração Eucarística, que normalmente conta com a presença activa dos vários grupos de oração carismáticos de toda a Região.

A XII Assembleia estava prevista acontecer em 2020, contudo, a situação pandémica inviabilizou a sua realização, tornando-se possível este ano, a 27 de Março, podendo assim os participantes usarem os crachás que já tinham adquirido antes. Aqueles que não têm ainda crachá de participação poderão tratar da aquisição junto da Equipa Diocesana, que se reúne semanalmente em assembleia, na Igreja do Colégio, entre as 19h30 e as 21 horas, ou nos grupos de oração.

O RCC é uma Corrente de Graça que tem no centro a força do Espírito Santo, tendo cumprido este ano 28 anos de existência na Madeira, graças ao contributo activo dos católicos carismáticos que investem nesta forma de evangelização.