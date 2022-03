Projecto 'Adopta um Avô' promove o envelhecimento activo

Promover o envelhecimento activo. Este é um dos grandes objectivos do projecto-piloto 'Adopta um Avô', cuja segunda actividade foi apresentada hoje, no auditório da Escola da APEL.

O projecto enquadra-se na estratégia do Governo Regional, de promover o envelhecimento activo, a intergeracionalidade e a participação cívica e familiar, através de diversas actividades conjuntas com os alunos da APEL, recordando e preservando as artes, os ofícios e as tradições de outrora.

"Numa lógica de intergeracionalidade, os jovens vão acolher e ensinar as pessoas mais velhas através da realização de actividades, algumas relacionadas com as artes. Sentimos que há aqui uma possibilidade de crescimento recíproco e que os idosos, a quem se destina este projecto, também podem rejuvenescer muito e manter este envelhecimento activo, que é aquilo que mais desejamos", disse a secretária regional de Inclusão Social e Cidadania, Rita Andrade.

Na primeira fase do projecto, já concluída, os jovens e os técnicos das IPSS receberam formação na área da assistência ao envelhecimento activo, de forma a torná-los aptos a participar nas seguintes fases.

A segunda fase, que foi hoje apresentada, consiste num atelier de artes, para partilha de culturas e saberes, em que os jovens e idosos poderão trocar experiências e saberes numa verdadeira experiência intergeracional, com toda a riqueza de conhecimentos e troca de experiências que proporciona.

A terceira fase consistirá na deslocação destes jovens às casas e espaços onde se encontram os idosos.

Numa primeira fase, 14 alunos e 20 ténicos das IPSS receberam formação. Neste momento, estão a receber formação mais 25 alunos e 16 técnicos das IPSS.

O projecto resulta de uma parceria entre a União das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e a Escola da APEL.

"Felicitamos a União das IPSS e a APEL por este grande projecto", concluiu.