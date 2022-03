Clube Escola O Liceu conquista primeiro título regional de futebol

Quando ainda faltam realizar dois jogos desta competição, ontem no campo Adelino Rodrigues, a equipa de juvenis do Clube Escola O Liceu conquistou o título de Campeão Regional da I Divisão do escalão, vencendo em casa, por 2-1, a equipa do CS Marítimo B.

Num jogo onde a presença do público fez-se notar, não faltou apoio e incentivo a ambas as equipas, tornando o jogo numa festa muita desejada, principalmente pela equipa do CEOL. A equipa do Marítimo B acabou por ter maior tempo de posse de bola, o que fez enaltecer a organização defensiva da equipa da casa. O CEOL adiantou-se no marcador, por intermédio de Marco Silva, ainda na primeira parte.

No início da segunda parte, fruto de jogada rápida, Ronaldo Sousa apareceu, isolado, frente ao guarda-redes adversário, fazendo um 'chapéu' de belo efeito.

Apesar de ainda terem sofrido um golo a meio da segunda parte, no final do jogo, a equipa de Juvenis do CEOL pôde festejar aquele que é o primeiro título de futebol do clube.

"É um momento de enorme felicidade para todos, que se congratula com o feito atingido", conforme destaca a direcção do CEOL, que parabeniza "todos os que contribuíram para ele, atletas, staff técnico, encarregados de educação e patrocinadores".