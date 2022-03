Ucranianos com tratamento personalizado a partir de amanhã na Região

Mais de sete dezenas de cidadãos ucranianos vão ter, a partir de amanhã, atendimento personalizado numa acção concertada entre várias áreas governativas, com especial enfoque para a área social.

Ao longo do dia decorre uma sessão presencial de atendimento aos cidadãos ucranianos que já se encontram retidos na Região, em que, além da recolha de dados gerais, serão disponibilizados serviços de atendimento do Instituto de Emprego da Madeira e do Instituto de Segurança Social da Madeira, para que estes possam ser encaminhados para as melhores soluções de integração e acolhimento.

A partir de terça-feira, 8 de Março, ficará disponível, no balcão n.º 30 da Loja do Cidadão, um Gabinete de Apoio da Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, onde os cidadãos ucranianos que pretendam regularizar a sua situação terão atendimento personalizado, sendo encaminhados para procura de emprego e acesso a possíveis apoios sociais, consoante o diagnóstico feito da sua situação actual.

“Tudo faremos para integrar rapidamente estas pessoas”, garante Rita Andrade, secretária Regional da Inclusão Social.