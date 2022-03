Conheça os galardoados no Campeonato Regional de Espada - Seniores Mistos

No passado sábado decorreu, na sala de armas do Funchal, o Campeonato Regional de Espada - Seniores Mistos, que contou com a participação de atletas do CD 1.º Maio, CDU Camacha e CSJ Gaula.

Ricardo Catanho (CD 1.º Maio) conquistou o título de campeão regional 21/22 ao vencer a finalíssima por 15/11 a Carlos Rodrigues (CD 1.º Maio).

Em 3,º lugar ficaram Rodrigo Pereira (CSJ Gaula) e Lídia Sousa (CD 1.º Maio).

Destacamos também a meia final, bastante renhida, entre Rodrigo Pereira e Carlos Rodrigues, onde mantiveram o `mano-a-mano" até aos 9 toques, no entanto a experiência "falou mais alto" e foi o Carlos Rodrigues que passou à final. Sónia Pereira, coordenadora geral da Associação de Esgrima da RAM

Esta foi a última prova da época da arma de ESPADA a contar para o ranking regional, ficando assim também determinados os vencedores da Taça da Madeira, tendo ficado em 1.º Ricardo Catanho, em 2.º Rodrigo Pereira e em 3.º Sérgio Ribeiro.