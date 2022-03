Bombeiros já encontraram turista que estava perdida em São Vicente

A mulher que se encontrava perdida num trilho em São Vicente já foi localizada pelos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz. A turista encontra-se cansada por ter passado a noite nesse local, mas aparentemente bem de saúde.

Ao que foi possível apurar junto do comandante dessa corporação, a senhora terá iniciado o percurso da Ribeira do Inferno acompanhada pelo marido, que acabou por desistir e voltar para trás. A mulher terá saído do percurso recomendado e percorrido um trilho em que habitualmente caem diversas derrocadas, o que dificultou o trabalho dos bombeiros.

Quando se apercebeu que estava perdida, pediu socorro, acabando por ficar sem bateria pouco tempo depois.

Tal como o DIÁRIO já havia avançado, a senhora era procurada desde a noite de ontem, cerca das 20h30, quando deu o alerta para a necessidade de ser socorrida.

Os meios da Polícia Florestal e da Polícia de Segurança Pública foram também empenhados para realizar estas buscas.

Artur Fernandes, comandante dos BVSVPM, demonstra o seu "profundo reconhecimento" aos bombeiros pelo seu trabalho e dedicação. O comandante lamenta que as pessoas ainda se aventurem a fazer trilhos sem segurança e sem o material correcto.