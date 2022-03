Comissão Europeia atribui 3,8 ME a 16 entidades portuguesas no programa Horizonte Europa

Dezasseis entidades portuguesas, entre as quais o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, vão receber 3,8 milhões de euros de apoio da Comissão Europeia, para projetos europeus de investigação em cultura, criatividade e sociedade inclusiva.

Em nota de imprensa, o Ministério da Cultura revelou hoje que das 16 entidades que conseguiram financiamento europeu, no âmbito do programa Horizonte Europa, Portugal lidera um dos consórcios europeus, através do Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra.

Intitulado "In Situ", o projeto liderado pela Universidade de Coimbra "irá estudar as práticas, capacidades e potencial inovador das indústrias culturais e criativas em zonas não urbanas", num consórcio que inclui 13 participantes de 12 países.

Com exceção do CES, todas as entidades portuguesas participantes integram consórcios de outros países, e entre elas estão o Coliseu do Porto, a associação Fórum Dança e o Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica (FITEI).

Foram também contemplados, entre outros, a empresa Medidata - Sistemas de Informação para Autarquias e o Centro Científico e Cultural de Macau.

"Estes concursos são altamente competitivos, tendo sido selecionados 49 projetos de um total de 364 candidaturas", sublinhou o Ministério da Cultura. Desses 49 projetos colaborativos escolhidos, nove envolvem as 16 entidades portuguesas.

Os projetos abrangidos pelo programa Horizonte Europa irão investigar "temas relacionados com o impacto das plataformas digitais nas instituições e democracias europeias, a inovação do setor cultural e criativo, a educação e inclusão social e digital, a transformação das cadeias de abastecimento e o seu impacto social, e o estudo da China contemporânea", lê-se no comunicado.

Considerado "um dos maiores programas de financiamento público para a investigação e inovação", o Horizonte Europa tem um orçamento total de 95,5 mil milhões de euros, e estará em vigor no período 2021-2027.