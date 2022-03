Pescado descarregado na RAM cresce 19,46% e aproxima-se dos valores pré-pandemia

A Secretaria Regional de Mar e Pescas dá conta de um aumento do pescado descarregado na Madeira, nos dois primeiros meses do ano face a 2021.

"O volume de pescado descarregado nas lotas da Região entre 1 de Janeiro e 28 de Fevereiro de 2022 revela um crescimento de 19,46% quando comparado com os mesmos meses de 2021", refere a tutela em comunicado.

Em termos comerciais, na primeira venda em lota e sem contabilizar a cadeia de valor, o pescado descarregado atingiu 1.634 158, 82 euros, ou seja, um acréscimo de 18,09% por comparação com os mesmos meses de 2021, cujo valor foi de 1.383 808,43 euros.

"Com a crise pandémica a permitir a reanimação da economia, o sector das pescas na Região começa paulatinamente a aproximar-se dos valores pré-covid 19, quer ao nível das capturas descarregadas quem no plano comercial", destaca a secretaria.

De acordo com os valores apurados, através dos serviços de Lotas e Entrepostos Frigoríficos da Região, a cavala foi a espécie com o maior aumento de descargas, com mais 993,35% do que em igual período de 2021, seguido do peixe-agulha, com mais 40,80% e do peixe-espada preto, com mais 37,25% do que em Janeiro e Fevereiro de 2021".

O total de pescado descarregado, de todas as espécies comerciais, foi de 450 418 Kg, ultrapassando os valores de 2021, com 377 029 Kg.

A secretaria ressalva que, "neste período do ano não existe qualquer descarga da lapa por se encontrar em plena época de defeso, que vigora até final de Março".