Associações e Grupo Sousa assinam protocolo de cooperação para ajuda humanitária à Ucrânia

Foi hoje assinado um protocolo de cooperação para ajuda humanitária à Ucrânia entre a Associação 'EntreMundos', em articulação com o Alto Comissariado para as Migrações – ACM, a Associação 'Madeira Emergência', a Associação 'Monte de Amigos' e o Grupo Sousa.

Contagiados pela onda de solidariedade que se estende a nível nacional, e numa altura em que o material médico começa a escassear nas zonas afectadas pela guerra, tornou-se imperativo dinamizar também na Madeira uma recolha de produtos de primeira necessidade, nomeadamente, compressas esterilizadas e não esterilizadas, ligaduras, pinças, tesouras de pontas redondas, luvas cirúrgicas, máscaras cirúrgicas, termómetros, soluções antissépticas cutâneas, soro fisiológico, adesivo, pensos rápidos, agulhas IM, seringas, mantas térmicas, sacos de plástico, analgésicos e antipiréticos, anti-inflamatórios, anti-histamínicos, antieméticos, antidiarreicos, pomadas (antisséticas, anti-histamínico, hidratante), gotas oftálmicas, barras energéticas, chocolates, pacotes de chá/ café, águas e copos de plástico.

De acordo com o protocolo agora assinado, cabe ao Grupo Sousa assegurar a recepção dos bens doados pelos madeirenses no terminal logístico da LOGISLINK-Cancela, e garantir o transporte desses bens por via terrestre e marítima até Lisboa.

Estes bens serão recolhidos no terminal logístico da LOGISLINK-Alverca, pela Associação 'EntreMundos', sendo posteriormente encaminhados para a Polónia.

Esta iniciativa não se esgota na angariação e transporte destes bens, uma vez que elementos das Associações Madeira Emergência e Monte de Amigos integrarão um grupo de pessoal médico que se deslocará até um dos centros de refugiados na Polónia, fronteira com a Ucrânia, com o objectivo de colaborarem nos postos de triagem, bem como no apoio médico e logístico.