Madeira avança com consultas de apoio emocional aos doentes oncológicos

A Madeira vai implementar uma nova consulta de enfermagem de apoio emocional à pessoa com doença oncológica, iniciativa que foi apresentada no passado dia 9 de Fevereiro pela enfermeira especialista em saúde mental e psiquiatria, Ana Pereira.

Esta Consulta de Apoio Emocional ao Doente Oncológico (CAEDO) visa promover a saúde mental dos utentes e das famílias que enfrentam estas patologias de forma a facilitar a sua adaptação à doença e minimizar o impacto por ela causado.

Assim sendo, o utente beneficiará do acompanhamento desde a fase inicial de diagnóstico, o que não invalida que qualquer utente ou familiar possa recorrer a esta consulta desde que reúna os critérios para o efeito - maior de 18 anos e diagnóstico de doença oncológica, recente ou não.

Serão realizadas sessões psico-educativas de grupo.

O projecto surge como uma resposta à comunidade no atendimento às necessidades das pessoas com doença oncológica e prevê numa fase inicial abranger a população inscrita no Centro de Saúde de Santo António, alargando posteriormente aos restantes centros de saúde da Madeira.

Visa facilitar a aceitação dos utentes ao seu estado de saúde, promovendo estratégias de coping adaptativas, minimizando a sintomatologia ansiosa relacionada com a doença oncológica, optimizando a comunicação entre o utentes, a família e os profissionais de saúde, promovendo a adesão ao regime terapêutico e prevenir as perturbações psicológicas e psiquiátricas graves. SESARAM

Além das consultas individuais, serão realizadas sessões psico-educativas de grupo relacionadas com as temáticas: 'Tenho cancro e agora?', 'O papel da família na gestão da doença', 'A nova dinâmica do casal' e 'Onde ficam os filhos?'.

A doença oncológica é, não raras vezes, descrita como numa experiência emocional multifactorial desagradável de natureza psicológica, social e ou espiritual que interfere com a capacidade do utente enfrentar eficazmente o diagnóstico, os seus sintomas físicos e os tratamentos inerentes.