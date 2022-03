Grupo armado encerra dois campos de petróleo na Líbia e faz cair produção

A companhia petrolífera nacional da Líbia anunciou hoje que um grupo armado encerrou dois campos de petróleo cruciais, fazendo com que a produção diária de petróleo do país caísse 330.000 barris.

A estatal National Oil Corporation disse que o grupo fechou as válvulas no campo de Sharara, o maior da Líbia, e de el-Feel, parando efetivamente a produção nos dois locais. Antes do encerramento, a produção de petróleo da Líbia era de cerca de 1,2 mil milhões de barris por dia. O presidente da empresa, Mustafa Sanallah, anunciou uma medida de força maior, um mecanismo legal que permite que uma empresa não cumpra os seus contratos devido a circunstâncias extraordinárias. O responsável afirmou que a empresa instou os procuradores públicos "a tomar medidas dissuasivas" e a revelar "os planeadores, os executores e os beneficiários" do encerramento. A mesma milícia perturbou a produção de petróleo em ambos os campos em 2014 e 2016, acrescentou.

Um responsável pelo setor do petróleo na capital, Tripoli, disse que a milícia que encerrou os campos é da cidade montanhosa de Zintan, a cerca de 136 quilómetros a sudoeste de Tripoli. Os líderes tribais da região estavam a negociar com os líderes das milícias para permitir a retoma da produção de petróleo, disse o oficial, que falou sob condição de anonimato.

O encerramento acontece numa altura em que a invasão russa da Ucrânia abalou os mercados mundiais, fazendo subir os preços do petróleo bruto acima dos 115 dólares por barril. A Líbia tem a nona maior reserva de petróleo conhecida do mundo e as maiores reservas de petróleo em África.