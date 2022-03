Num tempo marcado por "legítimas preocupações com a guerra", uma iniciativa do PCP, promovida, este domingo, dia 6 de Março, na Praça do Povo, no Funchal, reiterou o compromisso na "defesa da paz, contra a Guerra que está a acontecer na Ucrânia".

"À guerra não se pode responder com mais guerra. ao contrário dos fanáticos defensores da guerra, o que temos a dizer é que é urgente parar a política de instigação do confronto que só levará ao agravamento do conflito, à perda de mais vidas humanas", o coordenador regional do PCP.

Edgar Silva que defende que "a solução não é a guerra, é a paz e a cooperação".

Na mesma linha, Duarte Martins, que falou em nome da Juventude Comunista Portuguesa (JCP), destacou o "compromisso da juventude da Madeira e do Porto Santo" com os "valores da paz, contra os negócios da guerra".

Esta iniciativa integrou as comemorações do Centenário do PCP, que assinalou o seu 101º aniversário.