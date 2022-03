Madeira regista nova morte associada à covid-19

A Madeira regista hoje, dia 6 de Maço, mais uma morte de uma pessoa infectada com covid-19, indica o mais recente 'Boletim Internamento' do Serviço Regional de Saúde (SESARAM).

A Região passam, assim, a contabilizar 204 óbitos associados à doença.

Segundo SESARAM, estão internadas 65 pessoas infectadas com covid-19 (menos duas do que no dia anterior).

A assinalar também que há mais um doente internado na unidade de cuidados intensivos (num total de dois internados).