"Se for preciso, o PSD da Madeira ir ensinar umas coisas a umas criaturas do PSD nacional, estamos disponíveis", afirmou Miguel Albuquerque. logo no início da sua intervenção.

O líder do PSD fez questão de elogiar Rui Rio e dizer ao congresso que teve sempre uma boa relação com o líder nacional e que é com ele, no parlamento, que vai tratar tudo o que for necessário.