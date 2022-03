As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera indicam que esta sexta-feira pode ser marcada por céu geralmente muito nublado e ainda pela possibilidade de aguaceiros fracos nas vertentes norte e nas terras altas.

O vento deverá soprar fraco moderado a forte (30 a 40 km/h) de nordeste.

Há também indicação de uma pequena descida da temperatura.