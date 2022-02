Governo Regional não abandonará turistas ucranianos e russos

Os turistas ucranianos e russos que se encontram na Região e deveriam regressar este fim de semana a Kiev e Moscovo terão todo o apoio do Governo Regional para regressarem aos seus países. A possibilidade de viajarem de avião para países limítrofes e a partir destes seguirem para os respectivos países é hipótese que está a ser estudada e envolvendo as direcções regionais de Turismo e das Comunidades junto dos consulados e embaixadas da Ucrânia e da Rússia em Portugal.

Declarações do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, à margem da visita à Peugeot, do Grupo Autocrescente.