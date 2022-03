Costa convicto de que cooperação com a Guiné-Bissau vai ser mais sólida

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou hoje que deixa a Guiné-Bissau convicto de que a cooperação nos próximos anos será mais sólida e concreta, depois de uma visita ao país para dar um "sinal claro de apoio à estabilidade".

"Saio daqui convicto de que vamos poder nos próximos anos dar passos mais concretos e sólidos naquilo que é a cooperação e identificamos também novas áreas onde é possível trabalharmos em conjunto", disse António Costa aos jornalistas no cemitério de Bissau, onde prestou homenagem aos antigos combatentes portugueses.

O primeiro-ministro salientou que a visita teve, em primeiro lugar, uma dimensão política, que "é um sinal claro de apoio à estabilidade, ao normal funcionamento das instituições na Guiné-Bissau", lembrando que há um novo acordo estratégico de cooperação, assinado o ano passado, orçado em cerca de 60 milhões de euros.

A Guiné-Bissau viveu mais um momento de instabilidade a 01 de fevereiro, quando as forças de defesa e segurança impediram uma tentativa de golpe de Estado, que visava assassinar o Presidente e membros do Governo.

Durante a visita de António Costa a Bissau foram anunciadas a doação de um navio para fazer a ligação entre o continente e o arquipélago dos Bijagós e a vinda de 30 especialistas portugueses para dar formação e treino às forças armadas.

O primeiro-ministro destacou também as "conversações que foram feitas" para a construção de uma escola portuguesa na capital guineense e "os passos que foram dados tendo em vista resolver problemas burocráticos que sempre existem na concessão de vistos e que agora, com o novo acordo de mobilidade, vão ser revistos".

Sobre a visita ao talhão português do cemitério de Bissau, último ponto do programa da visita antes de seguir viagem para Cabo Verde, António Costa disse que se tratou de "prestar homenagem a todos os militares portugueses que ao longo dos séculos" prestaram serviço naquele país e que morreram no "exercício de funções".

O talhão português no cemitério de Bissau tem campas de militares portugueses, que datam do século XIX.

Na Guiné-Bissau existem ainda muitos antigos combatentes das forças armadas portuguesas que devem ser tratados com "todo o respeito, todo o carinho, valorizando o contributo que deram a Portugal", salientou António Costa.

"Obviamente, vivemos num país diferente, temos hoje relações diferentes com a Guiné-Bissau, estamos aqui em paz, mas é preciso respeitar a história e aqueles que combateram por Portugal, em nome da história", sublinhou.

Do cemitério de Bissau, António Costa seguiu para o aeroporto internacional Osvaldo Vieira para viajar para Cabo Verde, onde hoje inicia uma visita com um encontro com a comunidade portuguesa.