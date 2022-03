Alexandre Camacho e Pedro Calado vão competir no Campeonato de Ralis Coral da Madeira 2022 com um Citroën C3 Rally2, integrado na estrutura da equipa Sports & You.

A confirmação foi feita pelo piloto, que adiantou que o carro, que já pertencia à equipa de José Pedro Fontes, está neste momento a ser montado com as especificações mais recentes.

Alexandre Camacho já competiu com o Citroën C3 da Sports & You em ralis anteriores.