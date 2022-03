É importante que partido Livre se saiba apresentar com "outras caras"

O dirigente do Livre Ricardo Sá Fernandes considerou hoje que é importante que o partido se saiba apresentar com "outras caras", além do historiador Rui Tavares, acreditando que a força política tem espaço para crescer à esquerda.

Numa intervenção já no final dos trabalhos do primeiro dia do XII Congresso do Livre, no Convento de São Francisco, em Coimbra, o dirigente do partido e candidato pela lista 'A' ao Conselho de Jurisdição, Ricardo Sá Fernandes, subiu ao púlpito para transmitir aos membros "três ideias".

Na opinião de Sá Fernandes aquilo que vai marcar a história deste congresso é o facto de existirem pela primeira vez desde a fundação do partido duas listas candidatas à direção e ao Conselho de Jurisdição.

"É fundamental para este partido que existam listas 'B', 'C', 'D' amanhã, isso é a nossa força. E é importante que em função disso o partido saiba apresentar outras caras", sustentou.

Sá Fernandes ressalvou que Rui Tavares, eleito em janeiro como deputado único do partido para a Assembleia da República, foi e é "fundamental na vida do partido", mas o Livre tem que "crescer com outras caras, com outras pessoas", mostrando a sua diversidade.

O dirigente defendeu ainda que o Livre é "um partido de futuro" por ter "muita gente nova" e por ter ultrapassado momentos mais difíceis, como a perda de representação parlamentar em 2020, depois de ter retirado a confiança política em Joacine Katar Moreira.

"Mas somos um partido de futuro sobretudo porque existe há muitos anos no meio da esquerda um espaço que está por ocupar, e esse é o nosso espaço", frisou.

Sá Fernandes confessou que "há 40 anos" que procura esse espaço, que veio a encontrar no Livre e não viu noutros partidos como o PS ou na "esquerda radical".

O dirigente apelou ainda à "tolerância" dentro do partido: "Sem tolerância não há a esquerda com que sonhamos para Portugal, temos de cultivar a tolerância entre nós", disse.

O XII Congresso do Livre termina no domingo com a eleição dos novos órgãos nacionais para o mandato 2022-2024.