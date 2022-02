EUA aplicam sanções a empresas envolvidas na construção do Nord Stream 2

Os Estados Unidos (EUA) anunciaram hoje a aplicação de sanções às empresas que participaram na construção do gasoduto Nord Stream 2, que liga a Rússia à Alemanha, e aos seus executivos, devido às ações russas no leste da Ucrânia.

Em comunicado, o Presidente norte-americano, Joe Biden, agradeceu ao chanceler alemão, Olaf Scholz, pelo esforço coordenado entre os dois países e deixou claro que "não hesitará" em adotar novas medidas contra a Rússia, caso Moscovo continue a movimentar-se contra a Ucrânia.

"Ontem [terça-feira], após estreitas consultas entre os nossos dois Governos, a Alemanha anunciou que suspenderia a certificação do gasoduto. Hoje, orientei a minha administração a impor sanções ao Nord Stream 2 AG e aos seus diretores corporativos", anunciou Biden.

"Essas medidas são outra parte da nossa parcela inicial de sanções em resposta às ações da Rússia na Ucrânia. Como deixei claro, não hesitaremos em tomar novas medidas, se a Rússia continuar a escalar", acrescentou o chefe de Estado norte-americano.

Biden responsabilizou ainda o seu homólogo russo, Vladimir Putin, por "ter fornecido ao mundo um incentivo esmagador" para se afastar do gás russo.

"Quero agradecer ao chanceler Scholz pela sua estreita parceria e dedicação contínua em responsabilizar a Rússia pelas suas ações", concluiu o líder dos EUA.

O anúncio de Biden, direcionado a uma das maiores iniciativas geoestratégicas da Rússia, país rico em energia, surge após a Alemanha anunciar a suspensão do controverso oleoduto.

O chanceler Olaf Scholz anunciou na terça-feira a suspensão do processo de certificação do gasoduto, cuja construção terminou no ano passado, sem que tenha recebido licença para entrar em funcionamento.

O líder alemão, que até agora tinha evitado pronunciar-se sobre o futuro do gasoduto, apesar das pressões para a suspensão, acabou por tomar a decisão após o reconhecimento por parte da Rússia das regiões separatistas pró-russas do leste da Ucrânia.

O Nord Stream 2, de 1.235 quilómetros, foi construído para transportar gás russo diretamente para a Alemanha sem passar pela Ucrânia, tal como seu antecessor, o Nord Stream 1, em funcionamento desde 2011.

O grande projeto energético inicial foi assinado pelo então chanceler alemão Gerhard Schröder (1998-2005) e pelo presidente russo, Vladimir Putin, em abril de 2005, meses antes da chegada ao poder de Angela Merkel.