Carlos Teles: "É bom que os nossos parceiros também dêem o litro"

"Se a estratégia é essa (coligação), vamos segui-la", assegurou Carlos Teles.

O presidente da Câmara Municipal da Calheta deixou claro que o partido tem "feito tudo" para ganhar as eleições e garante que está com a estratégia que Miguel Albuquerque definir. E tudo aponta que seja uma coligação com o CDS.

No entanto, deixa um aviso: "Se nós fazemos o trabalho é bom que os parceiros também o façam". Carlos Teles exige que os parceiros da coligação "também dêem o litro"