Escola Padre Manuel Álvares hasteou Bandeira Escola Azul

A Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, na Ribeira Brava, hasteou ontem a Bandeira Escola Azul que tem por objectivo a preservação dos oceanos.

O galardão foi recebido com orgulho e com um grande sentido de responsabilidade perante o compromisso assumido em prol do ambiente, sendo, igualmente um sinal de reconhecimento pelo trabalho que a escola tem vindo a fazer.

Este estabelecimento de ensino desenvolve, desde 2019, o projecto 'Mare Nostrum', coordenado pelas professoras Sofia Sousa e Elisabete Ramos, para aumentar a cultura e a literacia dos alunos e elevar a sensibilidade ambiental, focando-a na preservação dos oceanos e na economia azul.

Sandra Brito, coordenadora regional do programa ‘Escola Azul’ na Madeira, fala num projecto de grande importância para a actualidade, já que o oceano é “vital para a nossa vida, para a sustentabilidade e até para a preservação da nossa espécie”.

A ideia é “promover a literacia do oceano e estudar as nossas atitudes”, numa altura em que “15% da poluição marítima dá à costa, 15% está na linha de água 70% está no fundo do mar”, daí que seja importante ter alunos informados e motivados para uma cidadania ativa.

Em pouco mais de um ano, a Região conta já com 29 escolas aderentes ao programa ‘Escola Azul’, número que agrada à coordenadora do projeto, pois a ideia é transmitir conhecimento aos alunos para que haja efetivamente uma mudança de comportamento em relação aos oceanos e ao lixo produzido.

A cerimónia contou com a presença de Mafalda Freiras, directora regional do Mar, Elmano Santos, em representação do secretário regional da Educação, e do vereador Rafael Sousa.

Seguiu-se o apadrinhamento da praia da Ribeira Brava, que passa a estar sob a protecção desta escola, e uma acção de limpeza no espaço balnear.